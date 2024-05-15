Как доехать на «Ночь музеев» в Петербурге на автобусе

«Ночь музеев» состоится уже в ближайшие выходные, с 18 на 19 мая. В Петербурге добраться до музеев, участвующих в акции, желающие смогут на автобусах. Работать будут четыре маршрута.
Автобусы акции будут ходить с 23:00 18 мая до 6:00 19 мая, сообщает 15 мая комитет по транспорту. Ездить на них можно будет по билетам «Ночи музеев». Все маршруты для удобства будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Исключение во время разводки мостов составит василеостровский маршрут. Остановки автобусы будут делать только у музеев, участвующих в акции.
Маршрут «Центр-1» пойдет от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нем можно будет доехать до:
- Музея истории религии,
- Республики кошек,
- Музея искусства Санкт‑Петербурга
XX—XXI вв.еков,
- Музейно‑выставочного центра «Петербургский художник»,
- Музея железных дорог России,
- Усадьбы княгини Дашковой.
Маршрут «Центр-2» от Исаакиевской площади протянется до Шпалерной улицы. Автобусы довезут до:
- Музея истории религии,
- Республики кошек,
- Музея мостов,
- Военно‑медицинского музея,
- Музея Арктики и Антарктики,
- Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
- Музейного комплекса «Вселенная Воды».
Маршрут «Центр-3» свяжет Исаакиевскую площадь и площадь Александра Невского. На нем можно будет доехать до:
- Музея истории религии,
- Республики кошек,
- Академической Капеллы Санкт‑Петербурга,
- Музея советских игровых автоматов,
- Arts Square Gallery,
- Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича,
- Центра Михаила Шемякина,
- Музея театрального и музыкального искусства,
- Библиотеки имени В. В. Маяковского на Фонтанке,
- Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
- Музея городской скульптуры, как Некрополя мастеров искусств, так и Нового выставочного зала.
Маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона» станет самым протяженным. Он позволит добраться до:
- Музея истории религии,
- Республики кошек,
- Музея почвоведения имени В. В. Докучаева,
- Музея Академии художеств,
- Лютеранской церкви Святой Екатерины,
- Музея‑института семьи Рерихов,
- Мастерской Аникушина,
- Музея петербургского авангарда,
- Планетария,
- Артиллерийского музея,
- Музея политической истории России.
Во время ночной разводки мостов с 1:00 до 5:00 автобусы последнего маршрута не будут доезжать до Исаакиевской площади. Обслуживать все маршруты будет подведомственный комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс». Наземный общественный транспорт и метро Петербурга в «Ночь музеев» будут работать по обычным графикам выходных.
О том, что интересного представят участники «Ночи музеев» посетителям, читайте в материале «Фонтанки». А подробнее о программе каждого музея можно узнать на сайте акции.