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Как доехать на «Ночь музеев» в Петербурге на автобусе

В «Ночь музеев» в Петербурге запустят четыре автобусных маршрута.

«Ночь музеев» состоится уже в ближайшие выходные, с 18 на 19 мая. В Петербурге добраться до музеев, участвующих в акции, желающие смогут на автобусах. Работать будут четыре маршрута.

Автобусы акции будут ходить с 23:00 18 мая до 6:00 19 мая, сообщает 15 мая комитет по транспорту. Ездить на них можно будет по билетам «Ночи музеев». Все маршруты для удобства будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Исключение во время разводки мостов составит василеостровский маршрут. Остановки автобусы будут делать только у музеев, участвующих в акции.

Маршрут «Центр-1» пойдет от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нем можно будет доехать до:

  • Музея истории религии,
  • Республики кошек,
  • Музея искусства Санкт‑Петербурга XX—XXI вв.еков,
  • Музейно‑выставочного центра «Петербургский художник»,
  • Музея железных дорог России,
  • Усадьбы княгини Дашковой.

Маршрут «Центр-2» от Исаакиевской площади протянется до Шпалерной улицы. Автобусы довезут до:

  • Музея истории религии,
  • Республики кошек,
  • Музея мостов,
  • Военно‑медицинского музея,
  • Музея Арктики и Антарктики,
  • Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
  • Музейного комплекса «Вселенная Воды».

Маршрут «Центр-3» свяжет Исаакиевскую площадь и площадь Александра Невского. На нем можно будет доехать до:

  • Музея истории религии,
  • Республики кошек,
  • Академической Капеллы Санкт‑Петербурга,
  • Музея советских игровых автоматов,
  • Arts Square Gallery,
  • Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича,
  • Центра Михаила Шемякина,
  • Музея театрального и музыкального искусства,
  • Библиотеки имени В. В. Маяковского на Фонтанке,
  • Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
  • Музея городской скульптуры, как Некрополя мастеров искусств, так и Нового выставочного зала.

Маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона» станет самым протяженным. Он позволит добраться до:

  • Музея истории религии,
  • Республики кошек,
  • Музея почвоведения имени В. В. Докучаева,
  • Музея Академии художеств,
  • Лютеранской церкви Святой Екатерины,
  • Музея‑института семьи Рерихов,
  • Мастерской Аникушина,
  • Музея петербургского авангарда,
  • Планетария,
  • Артиллерийского музея,
  • Музея политической истории России.

Во время ночной разводки мостов с 1:00 до 5:00 автобусы последнего маршрута не будут доезжать до Исаакиевской площади. Обслуживать все маршруты будет подведомственный комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс». Наземный общественный транспорт и метро Петербурга в «Ночь музеев» будут работать по обычным графикам выходных.

О том, что интересного представят участники «Ночи музеев» посетителям, читайте в материале «Фонтанки». А подробнее о программе каждого музея можно узнать на сайте акции.

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