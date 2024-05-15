До +25°С, кратковременные дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси с 16 по 21 мая

«Антициклональный характер погоды, установившийся на территории нашей страны, в ближайшие сутки продолжит удерживать в республике в основном сухую, но при этом прохладную погоду. В дальнейшем через территорию Беларуси на фоне области повышенного атмосферного давления станут смещаться фронтальные разделы. При этом дождей атмосферные фронты принесут немного и распределяться по территории страны они будут неравномерно. При локальном развитии кучево-дождевой облачности в дневные часы местами возможны грозы», — рассказали в Белгидромете.
В четверг, 16 мая, погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 10 градусов по северу, а по югу местами на почве ожидаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16−22 градуса.
В пятницу, 17 мая, ночью в некоторых районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди, утром и днем местами по стране — кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 1 градуса по юго-западу до плюс 10 градусов по северо-востоку, а днем — от плюс 17 до плюс 23 градусов.
Начиная с субботы, 18 мая, погода возьмет курс к потеплению. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман, днем вероятны грозы. Ночью температура воздуха достигнет плюс 4−10 градусов, а днем — плюс 18−24.
В воскресенье, 19 мая, ночью погода будет преимущественно без осадков, днем местами прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 5−12 градусов, а днем — 17−24 градуса.
По предварительному прогнозу синоптиков, неустойчивая с кратковременными дождями погода сохранится в республике и в начале следующей рабочей недели. При этом температурный фон немного понизится.
В понедельник, 20 мая, ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в некоторых районах прогремят грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ночью воздух прогреется до плюс 5−12 градусов, днем — до плюс 15−22 градусов, а по югу — до плюс 25 градусов.
Во вторник, 21 мая, ночью местами, а днем преимущественно по юго-востоку ожидаются кратковременные дожди. Ночью синоптики обещают от плюс 3 градусов по северу до плюс 12 градусов по югу. Днем потеплеет до плюс 15−22 градусов.