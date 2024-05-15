До +25°С, кратковременные дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси с 16 по 21 мая

«Антициклональный характер погоды, установившийся на территории нашей страны, в ближайшие сутки продолжит удерживать в республике в основном сухую, но при этом прохладную погоду. В дальнейшем через территорию Беларуси на фоне области повышенного атмосферного давления станут смещаться фронтальные разделы. При этом дождей атмосферные фронты принесут немного и распределяться по территории страны они будут неравномерно. При локальном развитии кучево-дождевой облачности в дневные часы местами возможны грозы», — рассказали в Белгидромете.