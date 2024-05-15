Лучшие маршруты города: полумарафон «Забег» пройдет в Самаре в мае 2024 года

Через несколько дней самарцы вновь смогут стать участниками Всероссийского полумарафона с синхронным стартом «Забег». Мероприятие пройдет уже в восьмой раз и объединит жителей всей страны — от Камчатки до Калининграда. В рамках проекта самарцы смогут не только проверить спортивную подготовку, но и помочь своему городу получить звание беговой столицы России. Рассказываем все о полумарафоне «Забег» в Самаре в 2024 году: когда и где пройдет, как принять участие.