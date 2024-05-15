Лучшие маршруты города: полумарафон «Забег» пройдет в Самаре в мае 2024 года

Через несколько дней самарцы вновь смогут стать участниками Всероссийского полумарафона с синхронным стартом «Забег». Мероприятие пройдет уже в восьмой раз и объединит жителей всей страны — от Камчатки до Калининграда. В рамках проекта самарцы смогут не только проверить спортивную подготовку, но и помочь своему городу получить звание беговой столицы России. Рассказываем все о полумарафоне «Забег» в Самаре в 2024 году: когда и где пройдет, как принять участие.
«Забег» в Самаре в 2024 году: когда и где пройдет мероприятие
Полумарафон «Забег» состоится в Самаре 19 мая 2024 года. Площадкой для старта станет территория возле стадиона «Солидарность Арена». Планируется, что участие в нем примут около двух тысяч человек. Организаторы обещают насыщенную программу. Участников ждет драйвовая музыка от диджея и ведущий, фуд-пойнт с перекусами и напитками, зона с сувенирами и подарками и многое другое. Старт на дистанцию 1 км состоится в 9:00, 5 км — в 11:00, 10 км — в 10:00, 21.1 км — в 11:00.
«Забег» в Самаре в 2024 году: как принять участие
Принять участие в забеге на дистанции 1 км смогут взрослые и дети старше 6 лет. Последним потребуется разрешение от родителей. Условия на дистанцию 5 км также строгие — возраст участников должен быть старше 16 лет. Несовершеннолетним тоже потребуется разрешение. Остальные дистанции доступны для совершеннолетних самарцев.
Для участия потребуется медицинская справка и документ, удостоверяющий личность. Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет вестись 17 (с 12:00 до 20:00) и 18 мая (с 10:00 до 20:00) в ТЦ «Гудок» на ул. Красноармейской, 131 (зона фудкорта, 3 этаж).
Помимо приятных эмоций и новых знакомств, участники получат подарки. В стартовый пакет входят футболка и медаль, номер участника с чипом для хронометража, наклейка для камеры хранения, брендированный мешок, а также сертификат участника и подарки от партнеров.