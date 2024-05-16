Сухо и умеренно тепло: какая погода будет в Хабаровском крае 16 мая

В четверг, 16 мая, в Хабаровский край придёт сухая погода после продолжительного периода дождей. Температура будет умеренно тёплой. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +17…+19 градусов. Без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.
В Советской Гавани днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +5… +7 градусов. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +6…+8 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.