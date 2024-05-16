Больше трети волгоградцев не потянут летний детский отдых

Каждая третья волгоградская семья не может позволить себе организовать летний детский отдых. Как выяснили аналитики SuperJob, 35% родителей оставят школьников на каникулах в душном мегаполисе.
У четверти горожан есть возможность отправить ребятню в деревню или на дачу. Тем временем 11% семей в состоянии обеспечить детям поездку на Черноморское побережье. В лагеря планируют приобрести путевку 13% родителей.
Путешествовать по России будут летом юные волгоградцы из 7% семей, проведут время за границей — 5%. 4% родителей назвали в качестве отдыха на каникулах пришкольные лагеря, столько же — санатории, поездки к родным, спортивные лагеря и другие варианты. 13% пока не размышляли над этим вопросом. Ранее стало известно, что Волгоград и Волжский попали в антирейтинг по качеству жизни.