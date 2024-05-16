Стало известно, что за вертолеты пролетели над Нижним Новгородом

17 мая там откроется выставка Росгвардии «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства». В рамках экспозиции нижегородцы смогут познакомиться с новейшим вооружением, боеприпасами и спецтехникой, которые производят на отечественных оборонных предприятиях. Также там пройдут мастер-классы по тактической медицине, военной топографии и управлению беспилотниками и показы фильмов о спецоперации на Украине.