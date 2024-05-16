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Стало известно, что за вертолеты пролетели над Нижним Новгородом

Над городом пролетели вертолеты с флагами России, Росгвардии и ВВС РФ.

Военные вертолеты заметили в небе над Нижним Новгородом 16 мая. Как рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области, так в городе проходит репетиция к грядущему мероприятию в парке Победы.

17 мая там откроется выставка Росгвардии «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства». В рамках экспозиции нижегородцы смогут познакомиться с новейшим вооружением, боеприпасами и спецтехникой, которые производят на отечественных оборонных предприятиях. Также там пройдут мастер-классы по тактической медицине, военной топографии и управлению беспилотниками и показы фильмов о спецоперации на Украине.

Сами вертолеты также являются частью этой насыщенной программы, которая пройдет 17—18 мая в Нижнем Новгороде. Над городом пролетят вертолеты с флагами России, Росгвардии и Военно-воздушных сил РФ.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская группа «Лампасы» презентовала клип о работе разведчиков на СВО.