Где в Алматы появится новый сквер

В распространяемом сообщении сказано, что инвестор уже выполнил снос двух ветхих жилых домов по проспекту Сейфуллина, а также снос бывшего здания СИЗО.
«В рамках социальной ответственности инвестор за свой счет обустроит новый сквер площадью 0,30 га, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой», — подчеркнули в ведомстве.
Аким Алмалинского района Арман Шамшин уточнил, что на данный момент на участке, где появится сквер, управлением земельных отношений города выкуплена недвижимость у 16 собственников из 35.
В акимате напомнили, что в Алматы будет проведена реконструкция набережных вдоль русел рек Есентай, Улкен Алматы. Также планируется благоустройство пешеходной зоны по ул. Пушкина от ул. Гоголя до пр. Райымбек батыра протяженностью 1,1 км.
4 мая сообщалось, что один из излюбленных для прогулок сквер Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы больше года остается запущенным. Все дело в затянувшейся реконструкции.