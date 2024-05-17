В школах Воронежа и области пройдут антитеррористические учения

20 мая в воронежских школах пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в правительстве региона. Мероприятия проводят по всей стране по поручению Минпросвещения РФ. Педсостав, охранников и учеников будут тренировать на случай вооруженного нападения и обнаружения взрывного устройства.
— Мероприятие направлено на повышение уровня готовности участников образовательного процесса к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, минимизацию рисков для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников учреждений образования, — отметили в правительстве Воронежской области.
Учения пройдут в школах, СПО и летних лагерях.