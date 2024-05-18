В День Победы неизвестный поднял над Рейхстагом флаг России с помощью дрона

Беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Мужчина, управлявший дроном, был задержан правоохранителями на месте. Сотрудники полиции Берлина возбудили уголовное дело за нарушение закона о бесполетной зоне. Также были конфискованы дрон, флаг и георгиевские ленточки.
Отмечается, что рядом со зданием Рейхстага в Берлине находится бесполетная зона радиусом 5,6 км, полеты запрещаются в радиусе 1,85 км. Дроны могут летать туда только при наличии специального документа. Нарушение бесполетной зоны может иметь правовые последствия.
Ранее в берлинской полиции сообщили о решении запретить ношение символики флагов и символики Российской Федерации, а также СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая. Запрет распространялся на дипломатов и ветеранов.