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В Уфе сегодня перекрыли улицы из-за полумарафона

Сегодня в Уфе проходит Всероссийский полумарафон с синхронным стартом — Забег.РФ. Об этом сообщает администрация города.

Источник: администрация Уфы

Напомним, 19 мая с 09:00 до 17:00 перекроют улицы в соответствии с картой маршрутов забегов. Сегодня также будет приостановлено движение трамваев № 5 и № 16.

Троллейбус № 22 будет следовать по измененной схеме:

в сторону центра: Колхозный рынок — пр. Октября — ул. Шафиева — ул. Р. Зорге — бульвар Ибрагимова — ул. Пархоменко — ТК «Центральный»;

в обратную сторону: ТК «Центральный» — пр. Октября — Колхозный рынок.

Уфимцам рекомендуют планировать маршрут заранее. Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы.