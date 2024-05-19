В Уфе сегодня перекрыли улицы из-за полумарафона

Напомним, 19 мая с 09:00 до 17:00 перекроют улицы в соответствии с картой маршрутов забегов. Сегодня также будет приостановлено движение трамваев № 5 и № 16.
Троллейбус № 22 будет следовать по измененной схеме:
в сторону центра: Колхозный рынок — пр. Октября — ул. Шафиева — ул. Р. Зорге — бульвар Ибрагимова — ул. Пархоменко — ТК «Центральный»;
в обратную сторону: ТК «Центральный» — пр. Октября — Колхозный рынок.
Уфимцам рекомендуют планировать маршрут заранее. Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы.