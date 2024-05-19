Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации

Для того, чтобы устроиться на завод, мужчинам необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования, и это отпугивает многих потенциальных кандидатов. Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков. Военные рекрутеры используют «двусторонний подход»: они не только рассылают повестки в головной офис предприятия, которые оно обязано распространять, но и стоят на входе на завод во время пересменок, и поэтому некоторые сотрудники возвращаются домой и заявляют, что заболели, а возможные новые работники обходят предприятие стороной.