Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации

«Если они (украинские власти) продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников) для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании», — заявил он.
Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде со слоганами «Девушки тут реально рулят!», чтобы привлечь на завод женщин. Стратегия по набору персонала частично направлена на то, чтобы заменить мобилизованных мужчин, признал Лонгобардо.
Для того, чтобы устроиться на завод, мужчинам необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования, и это отпугивает многих потенциальных кандидатов. Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков. Военные рекрутеры используют «двусторонний подход»: они не только рассылают повестки в головной офис предприятия, которые оно обязано распространять, но и стоят на входе на завод во время пересменок, и поэтому некоторые сотрудники возвращаются домой и заявляют, что заболели, а возможные новые работники обходят предприятие стороной.
«В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», — добавил глава завода.
Как сообщил в комментарии изданию Евгений Гречаный, менеджер отдела, занимающегося ремонтом тяжелой техники, он нанимает женщин на работу уже около полутора лет, и отмечает, что с набором мужчин дальше будет только хуже.
«АрселорМиттал Кривой Рог» — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн стали, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.