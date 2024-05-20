Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию

Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из смс злоумышленники получают доступ в портал госуслуг жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от получения микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данным всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.