Vladivostok Boat Show 2024 пройдет во Владивостоке с 24 по 26 мая

В этом году на выставке появится целая отдельная зона, посвященная обучению и получению лицензий на управления катерами и яхтами. Учебный центр «Асклепий», школа «Соленый Ветер», парусный клуб VLADMORE и Приморская краевая федерация парусного спорта расскажут о том, как связать свою жизнь с морем и какие сейчас есть возможности выходить на катере, яхте или гидроцикле, если вы никогда не задумывались об этом.