Vladivostok Boat Show 2024 пройдет во Владивостоке с 24 по 26 мая

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XV (0+), посвещённая водным видам спорта и отдыха, пройдет во Владивостоке с 24 по 26 мая, на территории яхт-клуба «Семь футов», в бухте Федорова.
15-я юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2024 станет рекордной по количеству представленной техники и компаний-участников.
Стало уже доброй традицией участие в Vladivostok Boat Show компаний, которые обучают судоводителей маломерных судов, капитанов парусных яхт и вообще любых плавательных средств, которые передвигаются по воде.
В этом году на выставке появится целая отдельная зона, посвященная обучению и получению лицензий на управления катерами и яхтами. Учебный центр «Асклепий», школа «Соленый Ветер», парусный клуб VLADMORE и Приморская краевая федерация парусного спорта расскажут о том, как связать свою жизнь с морем и какие сейчас есть возможности выходить на катере, яхте или гидроцикле, если вы никогда не задумывались об этом.
На площади Vladivostok Boat Show развернется традиционная выставка новых лодок, катеров и яхт. Будет представлен широкий выбор техники в размерах от небольшой надувной лодки до 40-футовых катеров премиум-класса.