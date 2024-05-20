«Пляж по карманам»: владивостокцы обеспокоены за судьбу популярного места отдыха

Пляж бухты Стеклянная — знаменитое и одно из любимых мест отдыха для туристов и владивостокцев. Однако жители города обеспокоены, что приезжие гости забирают с собой разноцветные стеклышки.
В социальных сетях появился ролик, на кадрах которого иностранцы собирают на пляже стекла:
«Буквально растаскивают пляж по карманам. Некоторые особо жадные вывозят все ведрами, мешками, и скоро от пляжа ничего не останется», — негодуют владивостокцы.
В комментариях под видео многим также не понравился поступок гостей, однако нашлись и те, кто в их действиях не увидел ничего страшного:
«Все детство я собирала такие стеклышки. Не вижу вообще никаких проблем».
С туристами, которые забирают частички пляжа в качестве сувениров, пытались бороться: устанавливали специальные таблички и даже лично ловили гостей, собирающих стекла.
Отметим, что в мире существует всего два таких пляжа, второй находится за тысячи километров от Владивостока — в Калифорнии, США.