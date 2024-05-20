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«Пляж по карманам»: владивостокцы обеспокоены за судьбу популярного места отдыха

Во Владивостоке туристы вновь опустошают пляж бухты Стеклянная.

Источник: Комсомольская правда

Пляж бухты Стеклянная — знаменитое и одно из любимых мест отдыха для туристов и владивостокцев. Однако жители города обеспокоены, что приезжие гости забирают с собой разноцветные стеклышки.

В социальных сетях появился ролик, на кадрах которого иностранцы собирают на пляже стекла:

«Буквально растаскивают пляж по карманам. Некоторые особо жадные вывозят все ведрами, мешками, и скоро от пляжа ничего не останется», — негодуют владивостокцы.

В комментариях под видео многим также не понравился поступок гостей, однако нашлись и те, кто в их действиях не увидел ничего страшного:

«Все детство я собирала такие стеклышки. Не вижу вообще никаких проблем».

Напомним, что в 2020 году Владивосток уже лишался этого пляжа, правда не по вине человека. На Приморье обрушился супертайфуном «Майсак», из-за которого штормовые волны смыли большую часть стекла.

С туристами, которые забирают частички пляжа в качестве сувениров, пытались бороться: устанавливали специальные таблички и даже лично ловили гостей, собирающих стекла.

Отметим, что в мире существует всего два таких пляжа, второй находится за тысячи километров от Владивостока — в Калифорнии, США.

туризм и отдых