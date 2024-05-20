Полувековой дуб рядом с «Удельной» сохранят во время ремонта станции

Синяя ветка петербургского метро с 1 июня лишится одной из станций — «Удельной». Ее на целый год закроют на ремонт. Специалистам предстоит обновить эскалаторы и зал, который встречает пассажиров первым. И, конечно, здание вестибюля будут огораживать забором на время этих работ. Только делать это придется аккуратно, чтобы не повредить полувековой дуб, растущий рядом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).