Полувековой дуб рядом с «Удельной» сохранят во время ремонта станции

Синяя ветка петербургского метро с 1 июня лишится одной из станций — «Удельной». Ее на целый год закроют на ремонт. Специалистам предстоит обновить эскалаторы и зал, который встречает пассажиров первым. И, конечно, здание вестибюля будут огораживать забором на время этих работ. Только делать это придется аккуратно, чтобы не повредить полувековой дуб, растущий рядом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Комитет по благоустройству, при рассмотрении заявки на выдачу ордера, обязал производителя работ сохранить дуб, который растет рядом с зоной производства работ. Дерево обрамят двухметровым защитным коробом по контуру газона, — говорится в сообщении.
ГАТИ уже выдала ордер для обеспечения ремонтных работ на станции метрополитена. Подрядчику с 1 июня разрешено размещать вокруг здания ограждения, приспособления и конструкции, которые необходимы для работы, но, как уже было ранее сказано, с учетом того, чтобы не повредить дуб.