В Петербурге на этой неделе потеплеет до 30 градусов

«Уже сегодня холодный атмосферный фронт, местами отмечаясь короткими дождями, существенно ограничит дневной прогрев. Начиная со вторника управлять погодой на северо-западе России будет очередной очаг погожего скандинавского антициклона. Во вторник прохлада сохранится, а со среды температура вновь станет постепенно повышаться и к концу рабочей недели приблизится к 30-градусным отметкам», — говорит синоптик.