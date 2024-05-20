Узбекские граждане стали лидерами по получению медицинских услуг в России

В Татарстане за пять лет количество иностранных пациентов увеличилось почти в 8 раз, а география стран, из которых они приезжают — вдвое, до 163. Чаще всего в Татарстан приезжают для трансплантации, лечения онкологии, проведения нейрохирургических операций.