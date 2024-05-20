Узбекские граждане стали лидерами по получению медицинских услуг в России

Из общего числа иностранных граждан, которые обращаются в российские медучреждения 22% — это граждане Узбекистана, 20% — Таджикистана, по 5% — граждане Кыргызстана и Казахстана. Эти данные были озвучены на ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2024».
Сейчас иностранцы получают услуги в российских клиниках по 28 профилям. Топ-5 медицинских сервисов в 2023 году — онкология и лучевая терапия (25%), травматология и ортопедия (20%), сердечно-сосудистая хирургия (17%), офтальмология (9%) и нейрохирургия (7%).
В топ-5 регионов, популярных у зарубежных медицинских туристов, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Свердловская область и Республика Татарстан.
«За последнее время увеличилось количество пациентов из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана», — сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.
В Татарстане за пять лет количество иностранных пациентов увеличилось почти в 8 раз, а география стран, из которых они приезжают — вдвое, до 163. Чаще всего в Татарстан приезжают для трансплантации, лечения онкологии, проведения нейрохирургических операций.
По словам заместителя главного врача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Министерства здравоохранения Татарстана Аллы Гумеровой, клиники страны отличают не только высокое качество медуслуг, лучшие врачи и доступная цена, но и уважение к религиозным чувствам пациентов и халяльные стандарты.
Медицинский персонал ДРКБ обучен по стандарту «Халяль» в Институте ислама, а пациенты получают «Свидетельство — сунат» для подтверждения полученных медицинских услуг в соответствии с требованиями исламских канонов.