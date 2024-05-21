Пихтам в парке Горького введут инъекции против жука-короеда

В Прикамье уссурийский полиграф впервые был обнаружен летом 2022 года. Сегодня этот вид жука-короеда распространен в 11 муниципальных образованиях региона, в общей сложности им поражено более 1,9 тыс. га насаждений. Вредитель повреждает сибирские пихты, на деревьях других видов в Прикамье на сегодняшний день не выявлен.