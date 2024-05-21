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Пихтам в парке Горького введут инъекции против жука-короеда

Пихтам в парке Горького проведут оздоровительные инъекции против уссурийского полиграфа.

Как сообщает пресс-служба парка, процедура запланирована на 21 мая. «Зеленый облик парка является важной частью его привлекательности и экосистемы, поэтому забота о каждом дереве для нас является приоритетом», — подчеркнули в пресс-службе парка.

Ранее сообщалось, что пихты в парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа. Этот насекомый-вредитель наносит ущерб хвойным растениям.

В Прикамье уссурийский полиграф впервые был обнаружен летом 2022 года. Сегодня этот вид жука-короеда распространен в 11 муниципальных образованиях региона, в общей сложности им поражено более 1,9 тыс. га насаждений. Вредитель повреждает сибирские пихты, на деревьях других видов в Прикамье на сегодняшний день не выявлен.

экология