Пихтам в парке Горького введут инъекции против жука-короеда

Как сообщает пресс-служба парка, процедура запланирована на 21 мая. «Зеленый облик парка является важной частью его привлекательности и экосистемы, поэтому забота о каждом дереве для нас является приоритетом», — подчеркнули в пресс-службе парка.
Ранее сообщалось, что пихты в парке Горького подверглись атаке уссурийского полиграфа. Этот насекомый-вредитель наносит ущерб хвойным растениям.
В Прикамье уссурийский полиграф впервые был обнаружен летом 2022 года. Сегодня этот вид жука-короеда распространен в 11 муниципальных образованиях региона, в общей сложности им поражено более 1,9 тыс. га насаждений. Вредитель повреждает сибирские пихты, на деревьях других видов в Прикамье на сегодняшний день не выявлен.