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Крупный град и порывы ветра до 20 м/с: после обеда в Калининградской области испортится погода

Воздух прогреется до +21−25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°

После обеда во вторник, 21 мая, в регионе испортится погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Дефицит влаги в средних и верхних слоях атмосферы будет способствовать формированию локального града диаметром до 2−4 сантиметров. Как отдельные ячейки, так и кластеры грозовой облачности будут формироваться преимущественно в дневные часы с сохранением до вечера. Местами также не исключены шквалы (до 15−20 м/с) и выпадение большого количества осадков. Температура днём по области поднимется до +21…+25», — говорится в сообщении.

Накануне в Калининграде на Южном рынке после тропического ливня с градом затопило торговый центр.