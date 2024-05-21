Крупный град и порывы ветра до 20 м/с: после обеда в Калининградской области испортится погода

«Дефицит влаги в средних и верхних слоях атмосферы будет способствовать формированию локального града диаметром до 2−4 сантиметров. Как отдельные ячейки, так и кластеры грозовой облачности будут формироваться преимущественно в дневные часы с сохранением до вечера. Местами также не исключены шквалы (до 15−20 м/с) и выпадение большого количества осадков. Температура днём по области поднимется до +21…+25», — говорится в сообщении.