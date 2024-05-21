Стоимость шенгенской визы вырастет

Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.
«Европейская комиссия приняла решение об общем увеличении платы за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (визы типа С) на 12%».
Более высокие сборы будут применяться во всем мире и начнут действовать с 11 июня 2024 года.
Указано, что новый сбор за выдачу шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых (старше 12 лет) и 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет. Для детей до шести лет виза остается бесплатной.