Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость шенгенской визы вырастет

Уже летом 2024 года шенгенская виза станет дороже, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.

«Европейская комиссия приняла решение об общем увеличении платы за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (визы типа С) на 12%».

указано в сообщении.

Более высокие сборы будут применяться во всем мире и начнут действовать с 11 июня 2024 года.

Указано, что новый сбор за выдачу шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых (старше 12 лет) и 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет. Для детей до шести лет виза остается бесплатной.

экономика
туризм и отдых