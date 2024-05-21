На запястье Мишустина заметили часы с ЭКГ

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде проходит ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), главным гостем которой стал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Редакция Hi-Tech Mail.ru обратила внимание на часы, которые находились на запястье Михаила во время его визита на выставки, и определила точную модель гаджета.
Мы выяснили, что на руках Михаила Мишустина были надеты премиальные спортивные смарт-часы Polar Vantage V3, произведенные в Китае и выпущенные в 2023 году. Их стоимость на отечественном рынке варьируется в пределах 65−70 тыс. рублей.
Часы изготовлены из алюминия аэрокосмического класса и поддерживают множество функций для здоровья. Например, гаджет способен измерять ЭКГ, пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также часы поддерживают программы контроля веса, офлайн-карты и оснащены двухчастотным GPS-модулем, а также круглым AMOLED-экраном. От одного заряда смарт-часы могут проработать от недели до месяца.
Михаила Мишустина неоднократно видели рядом с умными гаджетами, что подтверждает симпатию председателя Правительства РФ к высоким технологиям. Так, в 2020 году журналисты Hi-Tech Mail.ru заметили в кабинете Мишустина умный выключатель за 40 тыс. рублей для управления температурой и светом в помещении.
Ранее Мишустин на ЦИПР 2024 поговорил с цифровым агрономом.