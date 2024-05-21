На запястье Мишустина заметили часы с ЭКГ

Часы изготовлены из алюминия аэрокосмического класса и поддерживают множество функций для здоровья. Например, гаджет способен измерять ЭКГ, пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также часы поддерживают программы контроля веса, офлайн-карты и оснащены двухчастотным GPS-модулем, а также круглым AMOLED-экраном. От одного заряда смарт-часы могут проработать от недели до месяца.