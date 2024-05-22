Лето близко: опубликована дата возвращения жаркой погоды в Омск

По данным Gismeteo, это только начало. В июне синоптики прогнозируют ежедневные дожди вплоть до середины месяца. Ранее в Гидрометцентре обещали омичам дождливый июнь с температурой около нормы, после которого наступит такой же дождливый, но ещё и холодный июль. Погода придёт в многолетнюю норму только в августе.