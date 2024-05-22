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Лето близко: опубликована дата возвращения жаркой погоды в Омск

Потепление начнётся с наступлением календарного лета.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Om1.ru

По данным сервиса погоды Ventusky, после заморозков в Омской области, вернётся летняя погода. Согласно долгосрочному прогнозу, уже 3 июня местами в регионе потеплеет сразу до +28 градусов, в Омске будет +25.

Хорошую погоду принесёт циклон с Центральной России. Но не обойдётся без сопутствующих циклону дождей и гроз. Разгул непогоды случится в воскресенье, 2 июня. Повсеместно по Омской области пройдут сильные дожди с грозами.

По данным Gismeteo, это только начало. В июне синоптики прогнозируют ежедневные дожди вплоть до середины месяца. Ранее в Гидрометцентре обещали омичам дождливый июнь с температурой около нормы, после которого наступит такой же дождливый, но ещё и холодный июль. Погода придёт в многолетнюю норму только в августе.