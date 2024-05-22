Опубликовано новое расписание речных пассажирских судов «Валдай 45-Р»

В период с 27 по 31 мая с речного вокзала Самары в Ширяево суда будут отправляться в 09:00 (MSK+1) и в 16:00 (MSK+1). Из Ширяево время отправления в 10:00 (MSK+1) и в 17:00 (MSK+1). Время в пути — 45 минут.
С 1 июня по 21 июля ежедневно суда с речного вокзала Самары в Ширяево будут отправляться в 09:00 (MSK+1), 11:00 (MSK+1), 15:00 (MSK+1), 17:00 (MSK+1) и в 19:00 (MSK+1). Обратно из Ширяево рейсы в 10:00 (MSK+1), 12:00 (MSK+1), 16:00 (MSK+1), 18:00 (MSK+1) и в 20:00 (MSK+1).
В этот же период в выходные дни и 12 июня «Валдай» будет ходить с речного вокзала Самары в 10:00 (MSK+1), 12:00 (MSK+1), 16:00 (MSK+1), 18:00 (MSK+1) и 20:00 (MSK+1). Из Ширяево — в 11:00 (MSK+1), 13:00 (MSK+1), 17:00 (MSK+1), 19:00 (MSK+1), 21:00 (MSK+1).
Также в Ширяево можно будет отправиться с Барбошиной поляны в 10:30 (MSK+1), 12:00 (MSK+1), 17:30 (MSK+1), 19:00. Обратно: в 11:15 (MSK+1), 12:45 (MSK+1), 18:15 (MSK+1) и 19:45 (MSK+1).
С 1 июня по 21 июля суда также будут ходить ежедневно в Винновку. С речного вокзала отправление в 09:30 (MSK+1) и 14:30 (MSK+1). Из Винновки: в 13:00 (MSK+1) и 18:00 (MSK+1). Время в пути займет 40 минут.
Стоимость проезда для взрослых — 800 ₽, для детей от 5 до 10 лет — 550 ₽