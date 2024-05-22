Опубликовано новое расписание речных пассажирских судов «Валдай 45-Р»

В период с 27 по 31 мая с речного вокзала Самары в Ширяево суда будут отправляться в 09:00 (MSK+1) и в 16:00 (MSK+1). Из Ширяево время отправления в 10:00 (MSK+1) и в 17:00 (MSK+1). Время в пути — 45 минут.