До +3 градусов похолодает в Воронежской области на выходных

По данным воронежского Гидрометцентра, опубликовавшего предварительный прогноз сегодня, 22 мая, в регион на короткое время вернется прохладная погода. В отдельных муниципалитетах в ночь с 24 на 25 мая похолодает до трех +3 градусов, правда других будет +8. При этом в Воронеже в эту же ночь ожидается от +5 до +7 градусов. А вот днем синоптики прогнозируют теплую погоду — от +20 до +25 по области, и до +23 в Воронеже.