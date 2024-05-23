Для бойцов СВО увеличили возраст поступления в военные вузы

«Свой выбор они сделали осознанно, зная, что такое современные боевые действия и армейская жизнь не понаслышке. Из них получатся хорошие заместители командиров взводов в училищах. Они станут настоящим примером для вчерашних школьников, пришедших в военные учебные заведения. За ними более молодые курсанты будут тянуться», — считает доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.