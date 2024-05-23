Для бойцов СВО увеличили возраст поступления в военные вузы

При этом бойцы, получившие госнаграды в ходе боевых действий, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу. Ранее соответствующий приказ был подписан министром обороны России, отметили собеседники «Известий».
По их словам, также в этом году для всех категорий абитуриентов продлят срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня.
Военные вузы благодаря этому решению получат дополнительное число мотивированных курсантов, рассказали военные эксперты «Известиям».
«Свой выбор они сделали осознанно, зная, что такое современные боевые действия и армейская жизнь не понаслышке. Из них получатся хорошие заместители командиров взводов в училищах. Они станут настоящим примером для вчерашних школьников, пришедших в военные учебные заведения. За ними более молодые курсанты будут тянуться», — считает доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.
В перспективе участники СВО должны стать основой армии, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
«Сейчас идет военная спецоперация. К сожалению, офицеры во время боевых действия гибнут, получают ранения. И, конечно, люди с боевым опытом — лучшая смена. Они ценились во все времена и во всех армиях», — сказал он.