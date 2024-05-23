Учителя перечислили свои бессмысленные дополнительные обязанности

Их члены внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который призван снять с учителей излишние бюрократические требования.
Согласно мониторингу профсоюза, от педработников на местах сейчас требуют также вести одновременно и бумажный, и электронный журналы успеваемости, а в некоторых школах дополнительно требуют выкладывать результаты успеваемости еще и на внутришкольных порталах и других формах внутренней отчетности. Учителя отчитываются и о проведении учебно-методических мероприятий, собирают сведения о занятости детей на каникулах, обеспечивают участие детей и их родителей в различных конкурсах.
Согласно приказу Минпросвещения, который действует с 1 сентября 2022 года, учителя обязаны вести только пять документов. Это программа учебного предмета, характеристика учащихся, которая делается по запросу, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы. При этом авторы закона отмечали, что до его принятия учителям приходилось заполнять 49 видов документов.
Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков отметил, что несмотря на вводимые ограничения, на местах они зачастую игнорируются — не хватает контроля за их исполнением.
В новом межфракционном законопроекте также предлагается ограничивать такую нагрузку для преподавателей колледжей и вузов. Законопроект также закрепляет за образовательной организацией право не предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления информацию и документы при отсутствии оснований, предусмотренных в федеральных законах.