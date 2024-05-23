Учителя перечислили свои бессмысленные дополнительные обязанности

Согласно мониторингу профсоюза, от педработников на местах сейчас требуют также вести одновременно и бумажный, и электронный журналы успеваемости, а в некоторых школах дополнительно требуют выкладывать результаты успеваемости еще и на внутришкольных порталах и других формах внутренней отчетности. Учителя отчитываются и о проведении учебно-методических мероприятий, собирают сведения о занятости детей на каникулах, обеспечивают участие детей и их родителей в различных конкурсах.