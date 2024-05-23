1. Ползучий террор в Молдове: Жители Молдовы даже не поняли, как быстро оказались под «колпаком» у Санду — любого могут объявить преступником без суда и следствия.
2. Подробности о трагической смерти в Молдове: Учителя рассказывают, что директора лицея из Дрокии довели до самоубийства журналисты.
3. Агрессия власти распространилась на все слои общества: Народ Молдовы пытались разобщить давно, но так виртуозно, как ПАС, этого не смог сделать никто.
4. Хотели тепла, а получили жару и сильный ветер: В Молдове май такие сюрпризы преподносит, что не знаешь, как одеваться и стоит ли вообще из дома выходить.
5. ПАСовцы нервно грызут ногти: Молдаванами считают себя почти три четверти граждан страны.