Только ночью: белорусы смогут в июне наблюдать парад планет

По прогнозам ученых, именно на рассвете 3 июня будет самое лучшее время для наблюдения за планетами. Небесные светила на небе выстроятся в таком порядке: Солнце, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.
«Парад планет — это такое астрономическое явление, когда, двигаясь по орбитам, планеты в некоторый момент времени выстраиваются в одну линию. Например, по одну сторону Солнца. На небе они будут видны вблизи друг другу в одной и той же части неба», — рассказал Sputnik заведующий кафедрой теоретический физики и астрофизики физического факультета БГУ Александр Фурс.
По его словам, если будет ясное небо, то предстоящий парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако без специальной аппаратуры удастся увидеть не все планеты.
«Меркурий вряд ли получится увидеть без телескопа, а вот Юпитер и Марс — вполне», — пояснил ученый.
Он также рассказал, что парад можно будет наблюдать примерно в течение недели, лучше это делать вечером и ночью.
Эстетам нужно ждать Персеид
Ученый рассказал, что парад планет не является самым редким астрономическим явлением. Полные парады планет бывают раз в 7−10 лет, частичные бывают чаще.
«На мое субъективное мнение, парад планет не находится на самых верхних строчках в топе самых зрелищных астрономических явлений. Есть более интересные — затмение Солнца, различные метеорные потоки. Я бы не ставил парад планет на высокие позиции», — сказал ученый.
При этом в Минском планетарии сообщили Sputnik, что у них нет таких телескопов, чтобы можно было наблюдать парад планет.
Разновидности парадов
Следует отметить, что «парад планет» не является официальным термином. Его в основном используют в научно-популярной литературе, а ученые употребляют термин «планетарное выстраивание».
Существует специальная классификация планетарных выстраиваний, парады различают в зависимости от числа планет, которые в них участвуют.
Есть мини-планетарное выстраивание (три планеты), малое планетарное выстраивание из четырех планет, большое планетарное выстраивание — это пять или шесть планет.
Очень редко бывает полное, или великое планетарное выстраивание, когда в параде участвуют все планеты Солнечной системы, в том числе и Плутон.
Прогнозируется, в конце лета этого года может состояться планетарное выстраивание из шести планет. А в 2025 году может случиться как минимум три парада планет — в январе, феврале и в августе.