Только ночью: белорусы смогут в июне наблюдать парад планет

«Парад планет — это такое астрономическое явление, когда, двигаясь по орбитам, планеты в некоторый момент времени выстраиваются в одну линию. Например, по одну сторону Солнца. На небе они будут видны вблизи друг другу в одной и той же части неба», — рассказал Sputnik заведующий кафедрой теоретический физики и астрофизики физического факультета БГУ Александр Фурс.