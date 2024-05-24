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Фекальный фонтан на Шишкова в Воронеже вновь заработал

На улице Шишкова около дома № 103А несколько раз в год начинает бить фонтан из канализационного люка.

Вонючей жидкостью заливает детскую площадку, внутридворовый проезд и газоны. Видео с действующим фекальным гейзером местные жители прислали общественникам Народного фронта Воронежской области.

По словам горожан, коммунальщиков не дозовешься, тем более в выходные и праздничные дни. Проблема залива улицы фекальными реками решается от нескольких дней до нескольких недель. Дезинфекция во дворе ни разу не проводилась.

Представители президентского движения Народного фронта обратились к администрации Воронежа, в обслуживающую дома УК и в ресурсоснабжающую организацию, чтобы они объединили усилия и избавили десятки семей от вони, мух и угрозы инфекционных заболеваний.

ЖКХ