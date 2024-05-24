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Обзор соцсетей: как в школах в Воронежской области прошел последний звонок

Смотрим фото и видео.

В пятницу, 24 мая, для воронежских 11-классников прозвучал последний звонок. Уже вчера некоторые из них сдали первые ЕГЭ. Впереди у ребят жаркая пора и начало новой взрослой жизни. Школа для них осталась в прошлом.

Корреспонденты РИА «Воронеж» посмотрели соцсети и отобрали наиболее яркие фотографии и ролики, посвященные последнему звонку. Давайте вместе поностальгируем о том времени, когда мальчишки дергали девчонок за косички, алгебра и геометрия казались самыми сложными предметами, а на лабораторном занятии по химии хотелось чего-нибудь этакого нахимичить.

В воронежской мегашколе последний звонок начался с подъема российского флага. Ребята выпустили шарики в виде голубей, станцевали вальс и спели песню.

В Грибановке первоклассники подарили выпускникам бумажные самолетики.

А вот так праздник прошел в Хохольском районе.

В Россоши последний звонок прозвучал не один раз — его давали все выпускники школы и первоклассники.

В Острогожске ребята подготовили целое театрализованное представление.

В Лисках 11-классники под занавес учебы устроили танцевальный флешмоб.

В Панино блестели слезы на глазах родителей, педагогов и самих выпускников.

А в Калачеевском районе выпускники подготовили целый прощальный школьный концерт — ребята вышли на сцену вместе со своими родителями, которые не смогли сдержать слез от того, насколько быстро выросли их дети.

В этом году школу в Воронежской области окончили 9 тыс. одиннадцатиклассников и 24 тыс. девятиклассников. Выпускников с последним звонком поздравил губернатор Александр Гусев. Он пожелал ребятам удачи на экзаменах и никогда не пасовать перед трудностями.

образование