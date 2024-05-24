Обзор соцсетей: как в школах в Воронежской области прошел последний звонок

Корреспонденты РИА «Воронеж» посмотрели соцсети и отобрали наиболее яркие фотографии и ролики, посвященные последнему звонку. Давайте вместе поностальгируем о том времени, когда мальчишки дергали девчонок за косички, алгебра и геометрия казались самыми сложными предметами, а на лабораторном занятии по химии хотелось чего-нибудь этакого нахимичить.