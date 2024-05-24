Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приехал в Нижний Новгород на конференцию ЦИПР. Об этом рассказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.
«Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену — стадион “Нижний Новгород”», — написал Мелик-Гусейнов.
По его словам, Станислав Черчесов высоко оценил возможности стадиона «Нижний Новгород» — инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола.
«Важно доказать это спортивными результатами», — добавил известный тренер.
Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после серии поражений в матчах РПЛ попросил нижегородцев верить в команду.
Напомним, что другой известный тренер Гаджи Гаджиева считает причиной неудач команды управленческие решения.