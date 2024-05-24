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Станислав Черчесов высоко оценил возможности стадиона «Нижний Новгород»

Он добавил, что теперь важно доказать уровень клуба спортивными результатами.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приехал в Нижний Новгород на конференцию ЦИПР. Об этом рассказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.

«Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену — стадион “Нижний Новгород”», — написал Мелик-Гусейнов.

По его словам, Станислав Черчесов высоко оценил возможности стадиона «Нижний Новгород» — инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола.

«Важно доказать это спортивными результатами», — добавил известный тренер.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после серии поражений в матчах РПЛ попросил нижегородцев верить в команду.

Напомним, что другой известный тренер Гаджи Гаджиева считает причиной неудач команды управленческие решения.