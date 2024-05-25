2026 — крайний срок: Демешин поручил ускорить ремонт проспекта в Хабаровске

Сегодня, 25 мая, глава региона провёл внеплановый объезд краевой столицы. Он проинспектировал путепровод, соединяющий улицу Ленинградскую и Восточное шоссе, а также осмотрел ход работ на участке проспекта 60-летия Октября от Машинистов до Аэродромной. Соответствующий участок, отметил он, планировалось обновить к 2028 году — однако работу необходимо закончить быстрее.
«Ни меня, ни людей эти сроки не устраивают. Три года мучений в пробках — это неприемлемо. Поручил профильному ведомству и администрации города эти сроки сократить. Деньги найдем. А именно 1 миллиард рублей, чтобы закончить проспект в 2026 году. Это крайний срок!» — подчеркнул Демешин.
Также врио высказался по поводу развязки на Ленинградской, которая не ремонтировалась с момента сдачи 20 лет назад. Реконструкция полотна, отметил он, идёт полным ходом, и развязка будет обновлена уже в сентябре. Кроме того, глава региона обратил внимание, что для борьбы с пробками важно проводить ремонтные работы в ночное время, когда они не будут препятствовать автомобильному трафику.
«Дорожным организациям необходимо пойти на этот шаг, несмотря на то, что это повлечёт за собой увеличение оплаты труда рабочих», — заключил Демешин.