2026 — крайний срок: Демешин поручил ускорить ремонт проспекта в Хабаровске

Также врио высказался по поводу развязки на Ленинградской, которая не ремонтировалась с момента сдачи 20 лет назад. Реконструкция полотна, отметил он, идёт полным ходом, и развязка будет обновлена уже в сентябре. Кроме того, глава региона обратил внимание, что для борьбы с пробками важно проводить ремонтные работы в ночное время, когда они не будут препятствовать автомобильному трафику.