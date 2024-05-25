В школах Молдовы не хватает свыше 1800 педагогов

«Выпускники колледжей, которые продолжат обучение в области педагогики, также могут воспользоваться несколькими возможностями. Для них будет предложено более 300 бюджетных мест на заочной форме обучения, сокращение срока обучения на год, а также обеспечение общежитием на время учебы и работы».