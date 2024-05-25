В школах Молдовы не хватает свыше 1800 педагогов

По данным ведомства, в системе насчитывается 1 879 вакантных мест учителей. В Кишиневе не хватает 520 педагогов, в Гагаузии — 127, тройку «лидеров» замыкает Унгенский район, где вакантны 97 мест педагогов.
Наибольший дефицит педагогических кадров зафиксирован по специальностям «математика» — 272, «дошкольная педагогика» — 251, «воспитатель» — 138, «румынский язык и литература» — 130, «физика» — 116.
Среди предлагаемых министерством решений проблемы — увеличение количества бюджетных мест (более 2500), удвоенная ежемесячная стипендия (до 3460 леев в последние годы обучения), снижение стоимости проживания в общежитии.
«Выпускники колледжей, которые продолжат обучение в области педагогики, также могут воспользоваться несколькими возможностями. Для них будет предложено более 300 бюджетных мест на заочной форме обучения, сокращение срока обучения на год, а также обеспечение общежитием на время учебы и работы».
Ведомство намерено предложить выпускникам педагогических специальностей, которые займут одну из вакантных преподавательских должностей, пособие в первые пять лет работы. Для выпускников вузов оно составит 200 000 леев, для тех, кто окончил колледж, — 160 000 леев (11,3 тысячи долларов и 9 тысяч долларов соответственно).Также планируется ежегодная компенсация в размере 4 000 леев на приобретение дидактических материалов.
Молодым педагогам, выбравшим для работы село или райцентр, власти намерены выплачивать компенсации за потребленные энергоносители.