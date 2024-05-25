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Учителей труда в школах РФ обучат профессии специалиста по БПЛА

Учителей в российских школах научат управлять дронами, таким образом в стране появится новая профессия — специалиста по беспилотникам. Уже осенью преподаватели начнут передавать этот опыт школьникам на уроках технологии. Как сообщают 25 мая «Известия», это позволит подготовить миллионы пилотов, которые в юном возрасте смогут помочь потушить пожар или найти заблудившегося человека.

Источник: РИА "Новости"

Появившись в качестве детской игрушки, дроны давно эволюционировали в технику военного и гражданского назначения. Поэтому к 2030 году в России планируют подготовить 1 млн специалистов по беспилотникам. Готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут педагоги колледжей и средних школ.

«Мы преподаватели среднего профессионального образования, у нас практическая часть была по маленьким беспилотникам первую неделю. А следующую неделю у нас полностью беспилотники самолетного типа. Справляемся хорошо. У нас прекрасные преподаватели, очень доступно объясняют материал», — поделилась впечатлениями от обучения преподаватель архангельского политехнического техникума Наталья Мамонова.

Курсы летной подготовки для учителей проводят лучшие наставники. Несмотря на разницу в возрасте, старшие по возрасту ученики не отходят от более молодых инструкторов. Обучение проводится на БПЛА отечественного производства.

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» реализуют на площадках в шести регионах РФ от Хабаровска до Чеченской республики. Профессиональную переподготовку пройдут почти 2,5 тыс. педагогов со всей страны. Программа разделена на несколько модулей и рассчитана на более 260 часов.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил включить курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами в расписание обучения в образовательных организациях, в том числе в школах. Он выразил уверенность, что ранняя профориентация позволит детям заниматься полезным и интересным делом, и в конечном итоге пойдет на пользу и стране.

образование