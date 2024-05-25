Учителей труда в школах РФ обучат профессии специалиста по БПЛА

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил включить курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами в расписание обучения в образовательных организациях, в том числе в школах. Он выразил уверенность, что ранняя профориентация позволит детям заниматься полезным и интересным делом, и в конечном итоге пойдет на пользу и стране.