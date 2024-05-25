В Запорожье врачи онкоцентра получили повестки, пишут СМИ

«В Запорожье врачам, которые судятся против закрытия местного онкоцентра, выдают повестки. Работники онкологической больницы требуют отменить решение главы ОВА Ивана Федорова о ее ликвидации и присоединении к областной поликлинике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».
Как сообщило издание, в подконтрольном ВСУ Запорожье врачи местного онкологического центра выступили против его ликвидации и обратились в суд.
Специалисты центра также обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить распоряжение о закрытии центра. Соответствующая петиция зарегистрирована на его сайте и на момент написания материала набрала больше 11 тысяч подписей.
Журналисты не смогли получить комментарий от местных властей по поводу происходящего, говорится в сообщении.