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В Запорожье врачи онкоцентра получили повестки, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Врачи онкологического центра в подконтрольном ВСУ Запорожье, которые судятся против его закрытия, получили повестки, сообщило украинское издание «Страна».

«В Запорожье врачам, которые судятся против закрытия местного онкоцентра, выдают повестки. Работники онкологической больницы требуют отменить решение главы ОВА Ивана Федорова о ее ликвидации и присоединении к областной поликлинике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

Как сообщило издание, в подконтрольном ВСУ Запорожье врачи местного онкологического центра выступили против его ликвидации и обратились в суд.

Впоследствии подписавшие обращение в суд получили повестки. По мнению руководства центра, таким образом власти пытаются оказать на них давление. Повестку также получил директор центра.

Специалисты центра также обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить распоряжение о закрытии центра. Соответствующая петиция зарегистрирована на его сайте и на момент написания материала набрала больше 11 тысяч подписей.

Журналисты не смогли получить комментарий от местных властей по поводу происходящего, говорится в сообщении.

медицина
закон