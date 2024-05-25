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Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая входит в список акционеров нефтегазовой компании TotalEnergies, передает в субботу телеканал BFMTV.

«Префектура полиции Парижа сообщила, что в пятницу, 24 мая, 173 человека были задержаны после акции в Париже сторонников климатического движения, проведенной у офиса компании по управлению активами Amundi в день общего собрания акционеров», — передает телеканал.

Протестующие обвиняют компанию в том, что она является одним из крупнейших акционеров TotalEnergies.

Изначально экоактивисты планировали сорвать собрание акционеров TotalEnergies, однако столкнувшись со «значительным полицейским присутствием» у офисов группы протестующие решили переместиться к зданию Amundi.

Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена «подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом».

экология