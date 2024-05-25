Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена «подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом».