Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

«Префектура полиции Парижа сообщила, что в пятницу, 24 мая, 173 человека были задержаны после акции в Париже сторонников климатического движения, проведенной у офиса компании по управлению активами Amundi в день общего собрания акционеров», — передает телеканал.
Протестующие обвиняют компанию в том, что она является одним из крупнейших акционеров TotalEnergies.
Изначально экоактивисты планировали сорвать собрание акционеров TotalEnergies, однако столкнувшись со «значительным полицейским присутствием» у офисов группы протестующие решили переместиться к зданию Amundi.
Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена «подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом».