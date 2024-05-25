Актриса «Уральских пельменей» приехала в Челябинск на субботник

Например, в рамках акции «Зеленая весна» на уборку вышли около 100 человек. По подсчетам регионального минэкологии, участники собрали свыше 1.6 тонны мусора — а это 100 мешков со смешанным мусором, 40 — с пластиком и 38 — со стеклом. Кроме того, с территории городского бора убрали 430 килограммов покрышек и 78 килограмм крупных отходов. Также нашли 24 выброшенные батарейки.