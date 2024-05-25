Актриса «Уральских пельменей» приехала в Челябинск на субботник

Юлия Михалкова стала участницей экологической акции «Вода России». Активисты убрали мусор на побережье Шершневского водохранилища.
По данным министерства экологии Челябинской области, во время субботника с берегов Шершней участники акции собрали 120 мешков пластика и 50 мешков со стеклом. Найденный бытовой мусор поместился в 32 мешка и еще в 18 мешках оказался металл.
Однако «Вода России» стала не единственной экологической акцией, состоявшейся 25 мая. Экодесант также высадился на двух участках Челябинского городского бора. Здесь провели еще два субботника, получивших названия «Выбираю чистый воздух» и «Зеленая весна».
Например, в рамках акции «Зеленая весна» на уборку вышли около 100 человек. По подсчетам регионального минэкологии, участники собрали свыше 1.6 тонны мусора — а это 100 мешков со смешанным мусором, 40 — с пластиком и 38 — со стеклом. Кроме того, с территории городского бора убрали 430 килограммов покрышек и 78 килограмм крупных отходов. Также нашли 24 выброшенные батарейки.