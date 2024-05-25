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Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ.

Источник: РИА "Новости"

Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки.

«Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство… Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ», — сказал Алаудинов.