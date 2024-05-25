Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

«Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство… Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ», — сказал Алаудинов.