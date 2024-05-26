Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии «Грэмми». Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам «Книга джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево».