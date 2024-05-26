Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании.

Источник: Reuters

«Легенда Disney Ричард М. Шерман… ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет», — говорится в заявлении на сайте компании.

Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии «Грэмми». Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам «Книга джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево».

кино
музыка