Воронеж из-за заморозков останется без яблок

В этом году воронежцы могут не ждать урожая яблок. Об этом сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.
Судя по цифрам, которые предоставил эксперт, майские капризы погоды повредили 50−70% яблок в ЦФО.
«Безъяблочность» также касается жителей Ростова, Тамбова и Липецк — в этих городах, как и в Воронеже, был очень сильный мороз во время цветения.
Более позитивная ситуация с яблоками сложится в Туле и Краснодаре.
Также Мухин рассказал и о Польше, в которой во время заморозков температура опускалась до −10 градусов.
Напомним, всего в Воронежской области заморозками были поврежден 442 тыс га сельхозкультур. На данный момент аграрии пересеяли уже более трети урожая.