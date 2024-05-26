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Воронеж из-за заморозков останется без яблок

Майские капризы погоды повредили 50−70% яблок.

В этом году воронежцы могут не ждать урожая яблок. Об этом сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

Судя по цифрам, которые предоставил эксперт, майские капризы погоды повредили 50−70% яблок в ЦФО.

«Безъяблочность» также касается жителей Ростова, Тамбова и Липецк — в этих городах, как и в Воронеже, был очень сильный мороз во время цветения.

Более позитивная ситуация с яблоками сложится в Туле и Краснодаре.

Также Мухин рассказал и о Польше, в которой во время заморозков температура опускалась до −10 градусов.

Напомним, всего в Воронежской области заморозками были поврежден 442 тыс га сельхозкультур. На данный момент аграрии пересеяли уже более трети урожая.

сельское хозяйство