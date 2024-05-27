Приморцам вручили награды за помощь участникам СВО и вклад в укрепление обороноспособности России

«По поручению Юрия Петровича Трутнева свои заслуженные награды получают наши земляки — дальневосточники, которые внесли свой вклад в ход специальной военной операции. Это руководители предприятий, которые работают по принципу “Все для фронта! все для Победы!”. Оказывают помощь нашим ребятам на СВО. Это действительно большая поддержка для приморцев, для хабаровчан, для всех наших ребят. Спасибо вам большое!», — подчеркнула Вера Щербина.