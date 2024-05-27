Приморцам вручили награды за помощь участникам СВО и вклад в укрепление обороноспособности России

Заслуженные награды землякам вручила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина.
За помощь участникам специальной военной операции и большой личный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации благодарственным письмом заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и медалью «Волонтеру России» наградили руководителя ООО «КД Восток» Данила Григорьева и учредителя ООО «Хабаровск-Базис» Дмитрия Оноприенко, отмечает пресс-служба регионального правительства.
«По поручению Юрия Петровича Трутнева свои заслуженные награды получают наши земляки — дальневосточники, которые внесли свой вклад в ход специальной военной операции. Это руководители предприятий, которые работают по принципу “Все для фронта! все для Победы!”. Оказывают помощь нашим ребятам на СВО. Это действительно большая поддержка для приморцев, для хабаровчан, для всех наших ребят. Спасибо вам большое!», — подчеркнула Вера Щербина.