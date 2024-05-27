В Омске почти на сутки отключат воду более чем на 10 улицах

В омском водоканале рассказали об отключении воды на нескольких адресах в связи с ремонтными работами.
С 10.00 27 мая по 6.00 28 мая воду отключат жителям посёлка Степной, поселка Большие поля, мкр. Загородный и соседних СНТ. Также под отключение попадают жители Амура и всех СНТ, находящихся рядом. Полный список опубликован на сайте. Машина с питьевой водой будет стоять на Завертяева 18/8 с 10.00 до окончания работ.
Также воду отключат с 11.00 до 19.00 28 мая на Ул. Октябрьская (дома 106 и 110), а также на ул. Герцена (дома 63 и 65).
Сообщается, что 29 мая с 09.00 до 24.00 водоснабжение жилых домов и промзоны Советского АО будет осуществляться на пониженном давлении.