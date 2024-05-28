В Ростовской области с первого июня снимут запрет на рыбалку

Запрет на рыбалку, который вводили в марте 2024 года из-за нереста, будет снят в Ростовской области начиная с первого июня. Для рыбной ловли пока закрыты Таганрогский залив, Миусский лиман, часть Веселовского водохранилиза, реки Аксай, Тузлов, Грушевка, Койсуг, Махинский лиман и некоторые водоёмы.
Сообщается, что в ходе операции «Путина-2024» силовые структуры два месяца боролись с браконьерами. В связи с завершением нереста и наступлением летнего периода, ожидается снятие ограничений. Поэтому ловить рыбу можно будет и в обозначенных выше местах.