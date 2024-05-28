В Ростовской области с первого июня снимут запрет на рыбалку

Сообщается, что в ходе операции «Путина-2024» силовые структуры два месяца боролись с браконьерами. В связи с завершением нереста и наступлением летнего периода, ожидается снятие ограничений. Поэтому ловить рыбу можно будет и в обозначенных выше местах.