Июнь в Челябинской области начнется с комфортного тепла — в выходные будет плюс 25

Из детализированного прогноза следует, что ночью 29 мая местами пройдут небольшие дожди, днем в среду — локальные кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8−13, при прояснении — до плюс 3, днем завтра будет плюс 15−20, на юге — 20−25, при натекании облачности — до плюс 10.