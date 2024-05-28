Июнь в Челябинской области начнется с комфортного тепла — в выходные будет плюс 25

Июнь в Челябинской области начнется с комфортного тепла — в выходные будет до плюс 25 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Воздух арктического антициклона, который внедрится на Урал вслед за холодным фронтом, будет постепенно трансформироваться и прогреваться.
Условия циркуляции атмосферы изменятся уже 1 июня, ослабеют северные воздействия, подтянется комфортное тепло с Европейской территории России, комментируют в Уральском УГМС.
«К концу месяца и в первые дни июня с изменением ведущего потока на южный, юго-западный дневной прогрев постепенно будет достигать плюс 20−25», — подтверждают в Челябинском ЦГМС.
Самым холодным днем на этой неделе станет четверг — средняя температура воздуха 30 мая плюс 13−18. К пятнице, 31 числа, столбики термометров подтянутся уже к 20 градусам, а с
Из детализированного прогноза следует, что ночью 29 мая местами пройдут небольшие дожди, днем в среду — локальные кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8−13, при прояснении — до плюс 3, днем завтра будет плюс 15−20, на юге — 20−25, при натекании облачности — до плюс 10.
Ночью 30 мая плюс 2−7, на юге — до 12, днем в четверг плюс 13−18, на крайнем юге — до 23 тепла. При переменной облачности местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный, его скорость 3−8 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.
Последняя майская ночь обещает плюс 5−10, в горах и низинах — до нуля. Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до плюс 18−23. В эти сутки преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый.