Названы самые популярные даты для свадеб этим летом

Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказали в ведомстве.
Больше всего заявлений нижегородцы подали на четыре даты. Так, 184 пары намерены сыграть свадьбу 1 июня (01.06.2024), 196 — 24 июля (24.07.2024), 198 — 8 августа (08.08.2024) и 232 — 24 августа (24.08.2024).
Напомним, что этим летом 6 640 пар намерены пожениться в Нижегородской области. По состоянию на 28 мая, больше всего заявлений о заключении брака подали в Автозаводском районе (1 387). Также лидирует Нижегородский (2 080) и Заречный Дом бракосочетания (584).