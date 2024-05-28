Названы самые популярные даты для свадеб этим летом

Напомним, что этим летом 6 640 пар намерены пожениться в Нижегородской области. По состоянию на 28 мая, больше всего заявлений о заключении брака подали в Автозаводском районе (1 387). Также лидирует Нижегородский (2 080) и Заречный Дом бракосочетания (584).