В Башкирии в час пик сотрудники ГАИ сопроводили беременную до роддома.

В Башкирии во время несения службы на 96 км автодороги Р-240 к старшему инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Вадиму Валееву и инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Ранису Гафарову отдельного спецбатальона ГАИ обратился взволнованный водитель «Рено Логан». Он сообщил, что в салоне находится его супруга на позднем сроке беременности, которая «с минуты на минуту» должна родить. Движение машин в час пик было затруднено, и мужчина переживал, что не успеет доставить ее в роддом.