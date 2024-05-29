В Башкирии в час пик сотрудники ГАИ сопроводили беременную до роддома.

В Башкирии во время несения службы на 96 км автодороги Р-240 к старшему инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Вадиму Валееву и инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Ранису Гафарову отдельного спецбатальона ГАИ обратился взволнованный водитель «Рено Логан». Он сообщил, что в салоне находится его супруга на позднем сроке беременности, которая «с минуты на минуту» должна родить. Движение машин в час пик было затруднено, и мужчина переживал, что не успеет доставить ее в роддом.
Инспекторы ДПС немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Получив разрешение и включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, сопроводили транспортное средство с роженицей в республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфу. Сотрудники полиции передали роженицу медикам и вернулись к несению службы.
Вечером уфимец написал об этом в соцсетях и выразил огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые сопроводили его машину до медучреждения, и сообщил, что у него родилась дочь, проинформировали в пресс-службе ведомства.