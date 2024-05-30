В нацпарке «Столбы» в Красноярске выпал снег перед открытием

Произошло редкое явление в ночь на 30 мая. Об этом рассказали в дирекции учреждения.
В администрации нацпарка отметили, что выпавший снег — сбывшаяся примета:
«Есть такая примета: зацвела черемуха — жди холодов. В этом году она сработала на 100%!».
С 13 мая на «Столбах» действует «Месячник тишины». Ограничение вводили, чтобы животные спокойно вышли из спячек, тайга покрылась зеленью, снизилась активность клещей, а риск возникновения пожаров в лесу был минимальным.
Открывается нацпарк уже 31-го мая. В администрации напомнили, что территория не обрабатывается от клещей. Поэтому туристам рекомендуется иметь прививку и страховой полис. Во время похода одеваться в светлую одежду, использовать репелленты, осматриваться на наличие клещей каждые 2−3 часа.
Зона особой охраны или «Дикие Столбы» по-прежнему остается закрытой. Выдавать разрешения не будут предварительно до августа.
Ограничения не помешали руководителю «Лиги опасного интернета» Екатерине Мизулиной попасть в закрытый нацпарк. Она призналась журналистам, что не видела инспекторов.