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В нацпарке «Столбы» в Красноярске выпал снег перед открытием

Снег выпал в национальном парке «Красноярские Столбы».

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°

Произошло редкое явление в ночь на 30 мая. Об этом рассказали в дирекции учреждения.

В администрации нацпарка отметили, что выпавший снег — сбывшаяся примета:

«Есть такая примета: зацвела черемуха — жди холодов. В этом году она сработала на 100%!».

С 13 мая на «Столбах» действует «Месячник тишины». Ограничение вводили, чтобы животные спокойно вышли из спячек, тайга покрылась зеленью, снизилась активность клещей, а риск возникновения пожаров в лесу был минимальным.

Открывается нацпарк уже 31-го мая. В администрации напомнили, что территория не обрабатывается от клещей. Поэтому туристам рекомендуется иметь прививку и страховой полис. Во время похода одеваться в светлую одежду, использовать репелленты, осматриваться на наличие клещей каждые 2−3 часа.

Зона особой охраны или «Дикие Столбы» по-прежнему остается закрытой. Выдавать разрешения не будут предварительно до августа.

Ограничения не помешали руководителю «Лиги опасного интернета» Екатерине Мизулиной попасть в закрытый нацпарк. Она призналась журналистам, что не видела инспекторов.