В нацпарке «Столбы» в Красноярске выпал снег перед открытием

Открывается нацпарк уже 31-го мая. В администрации напомнили, что территория не обрабатывается от клещей. Поэтому туристам рекомендуется иметь прививку и страховой полис. Во время похода одеваться в светлую одежду, использовать репелленты, осматриваться на наличие клещей каждые 2−3 часа.