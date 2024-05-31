Жители отдалённых посёлков Таштагола жалуются на отсутствие врача

Как сообщает «Новая Шория», жители таштагольского отдалённого посёлка Амзас жалуются на отсутствие своего врача и невозможность привезти к ним доктора из другого посёлка. Глава Каларского поселения, куда входит Амзас, Татьяна Зайнулина ещё осенью прошлого года пообещала организовать доставку врача на машине администрации, но ничего не изменилось.
«Фельдшер посёлка находится на СВО. Фельдшер п. Центральный, которая длительное время выезжала в Амзас, по состоянию здоровья принимает только в ФАПе посёлка Центральный, куда при необходимости можно обратиться за оказанием медпомощи. Также можно обратиться в поликлинику пгт. Каз и поликлинику г. Таштагол. С 10 июня работу возобновит выездная бригада», — ответили журналистам из Таштагольской городской больницы.
Тем временем прививки от клеща жителям Амзаса не поставили, в посёлке живёт много пожилых людей, которые не могут съездить в поликлинику. Детей тоже лечить некому.