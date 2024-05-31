Жители отдалённых посёлков Таштагола жалуются на отсутствие врача

«Фельдшер посёлка находится на СВО. Фельдшер п. Центральный, которая длительное время выезжала в Амзас, по состоянию здоровья принимает только в ФАПе посёлка Центральный, куда при необходимости можно обратиться за оказанием медпомощи. Также можно обратиться в поликлинику пгт. Каз и поликлинику г. Таштагол. С 10 июня работу возобновит выездная бригада», — ответили журналистам из Таштагольской городской больницы.