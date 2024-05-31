Автомобилист из Красноярска накопил более 200 штрафов за нарушение ПДД

Судебные приставы наложили арест на дорогостоящий сотовый телефон должника и обязали его оплатить имеющийся долг на сумму 115 тысяч рублей в кратчайшие сроки, после чего арест будет снят. Мужчина долг гасит, куда деваться. При этом он заверил инспекторов ДПС, что никогда в жизни не позволит сыну сесть за руль своей иномарки.