Автомобилист из Красноярска накопил более 200 штрафов за нарушение ПДД

Житель Красноярска накопил, возможно, рекордное количество неоплаченных штрафов по линии ГИБДД в истории города — более двухсот. Как это у него получилось, рассказали в ведомстве. Как выяснилось, он сам был шокирован, когда его остановили сотрудники дорожной полиции, пробили по базе и выдвинули ему информацию.
Во всем виноват оказался родной сын 54-летнего автомобилиста. Это он в основном управлял родительским «Киа Оптима» (с разрешения отца). Вот и накатал — чаще всего превышал скорость, но были и другие грехи. А ложились они грузом на репутацию отца.
Судебные приставы наложили арест на дорогостоящий сотовый телефон должника и обязали его оплатить имеющийся долг на сумму 115 тысяч рублей в кратчайшие сроки, после чего арест будет снят. Мужчина долг гасит, куда деваться. При этом он заверил инспекторов ДПС, что никогда в жизни не позволит сыну сесть за руль своей иномарки.