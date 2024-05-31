Владелец «Жизньмарт» извинился перед екатеринбуржцами, лизавшими яйца

Владелец сети питания «Жизньмарт» Иван Зайченко принес свои извинения екатеринбуржцам, облизывавшим куриные яйца. Бизнесмен заявил, что горожан обсмеивают незаслуженно. Об этом он поделился в личном Telegram-канале.
— Отдельное извинение хочу принести тем, кого обидела тема с яйцами. Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения, — высказался Зайченко.
Напомним, что жители Екатеринбурга начали массово облизывать куриные яйца в магазинах, чтобы заболеть. Так уральцы хотели побороться за возможность получить миллион рублей, который представители «Жизньмарта» пообещали отравившимся покупателям.
Также Зайченко рассказал, что им поступило 300 жалоб на самочувствие в первые дни после новостей о массовых отравлениях. Однако, как сообщает сам бизнесмен, 80% обращений оказались «фейковыми».
— Около половины заявителей не выходят на связь и потеряли интерес к теме. Видимо они восприняли ситуацию с миллионом «а вдруг повезет», — пишет Иван Зайченко.