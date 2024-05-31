Владелец «Жизньмарт» извинился перед екатеринбуржцами, лизавшими яйца

— Отдельное извинение хочу принести тем, кого обидела тема с яйцами. Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения, — высказался Зайченко.